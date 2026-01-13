Provincia, 170mila euro per la manutenzione delle scuole 

Immobili della Provincia, 170mila euro per la manutenzione del patrimonio. Il progetto punta l’attenzione prevalentemente sulla sicurezza degli undici edifici scolastici nei sette Comuni del Medio Campidano: Arbus, Guspini, Villacidro, San Gavino, Sanluri, Villamar e Serramanna. Ci sono poi quattro caseggiati a Sanluri, la sede istituzionale, uffici, un magazzino e la viabilità.

Ad aggiudicarsi la gestione per il 2026 è la Proservice, unica a partecipare al bando, con l’offerta di 135.200 euro sulla base d’asta. Gli interventi in programma prevedono la cura del verde nelle pertinenze esterne di tutti gli immobili, la riparazione degli impianti, l'emergerza lungo le strade giorno e notte. «Nel primo anno della rinata provincia- dice il presidente, Giuseppe De Fanti- particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza e agli interventi per rendere più funzionale il patrimonio immobiliare, trascurato negli anni di commissariamento». E proprio in questi giorni sono stati avviati i lavori di sistemazione dell’ex ludoteca di Sanluri per 70mila euro. “Un progetto - prosegue De Fanti - per ridare vita a un locale adibito a magazzino, dove sono finiti gli arredi della vecchia Provincia e lì rimasti per 12 anni. Vedremo cosa recuperare e cosa smaltire».

