Promessa del pattinaggio investita e uccisa mentre va a scuola 

Trento. È morta ad appena 15 anni Matilda Ferrari, investita da un mezzo pesante a Giustino, in Trentino: era una promessa del pattinaggio su ghiaccio ed era iscritta al secondo anno del percorso economico all’istituto don Guetti di Tione. Dopo la notizia della tragedia la scuola ha attivato un supporto psicologico per i suoi compagni di classe. «Non ci sono parole… Il ghiaccio era la tua casa, il tuo primo pensiero e la tua più grande passione. Le Olimpiadi, il tuo Sogno - ha scritto sui social la sorella Isolde - Grazie per averci insegnato cosa significa credere fino in fondo nei propri sogni… Oggi vola più in alto di qualsiasi medaglia. Insegna agli angeli a pattinare, con la tua grazia e la tua determinazione». L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino in viale Dolomiti, la strada principale del paese della val Rendena. Secondo i primi rilievi svolti dai carabinieri sembra che Matilda abbia attraversato nei pressi delle strisce pedonali, probabilmente per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola come ogni giorno, quando è stata travolta da una betoniera. L’autista avrebbe provato a frenare ma non ha potuto evitare l’impatto, dopo l’incidente si è sentito male ed è stato portato all’ospedale di Trento. L’urto è stato violento e per Matilda non c'è stato niente da fare, nonostante l’intervento dei soccorritori con l’elicottero. I carabinieri ieri hanno lavorato per accertare la velocità del mezzo, le manovre che ha compiuto e il tempo che aveva già trascorso in viaggio. Non risultavano fascicoli aperti dall’autorità giudiziaria. La famiglia Ferrari gestisce dal 2022 la pasticceria “Mezzo soldo” a Pinzolo. Due giorni prima, in un incidente molto simile, era morta a Salisburgo Julia Marie Gaiser, 24enne di Bressanone, promessa del pattinaggio artistico azzurro.

