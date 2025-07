Privati convenzionati, aumenta il budget 

Ritoccati al rialzo i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da parte dell’Azienda regionale della salute nel 2025 e nel 2026. La delibera, su indicazione dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, è stata approvata venerdì: in seguito all’incremento del Fondo sanitario regionale di 7,5 milioni di euro inserito nella legge di Stabilità, l’incremento dei budget è di 3.750.000 euro per l’assistenza ospedaliera, e di 3.750.000 euro per l'assistenza specialistica ambulatoriale per ciascun anno.

«È una buona notizia», commenta Enrico Tinti (Federlab Sardegna), «apprezziamo lo sforzo anche se noi avevamo chiesto un incremento quattro volte superiore. Speriamo che velocemente vengano stabiliti i criteri per la ripartizione dei tetti: negli anni precedenti la Regione è stata spesso bacchettata dall'Agcm a causa di tetti distribuiti senza tener conto della effettiva attrattività ed efficienza delle strutture. Abbiamo chiesto uno sforzo anche su questo. Abbiamo fiducia che ciò possa avvenire in tempo per poter usufruire degli incrementi stanziati».

Inoltre, sono stati autorizzati gli importi massimi provvisori per gli ausili, protesi e tutori di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato e per quelli pronti per l'uso, definiti nel Dpcm che definisce i Livelli essenziali di assistenza.

