L’allarme è rientrato al Poetto. Ieri all’ora di pranzo è arrivata l’ordinanza che ha revocato il divieto di balneazione per alta concentrazione di batteri tra il nuovo ospedale Marino e l’area a ridosso dell’Ottagono. Esulta il sindaco di Cagliari Massimo Zedda: «È bastato l’arrivo del maestrale per eliminare il problema in pochi giorni. Nessuno scarico fognario». Ma i dubbi e i mal di pancia di gestori dei chioschi e dei bagnanti restano.

