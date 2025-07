Mattarella in Croazia: «Paese amico»  

Una visita ad un Paese amico che fa parte dell’Ue, della Nato e dell’Eurozona. La Croazia dove oggi Sergio Mattarella sarà in visita ufficiale, la prima dal 2015, per il nostro Paese è più che mai un “hub” per i Balcani occidentale e per i mercati dell’Europa centrale. Al centro dei coloqui naturalmente ci saranno la crisi Ucraina, la sicurezza europea e l’allargamento della Ue ai Balcani occidentali. Sul piano economico, l’Italia continua ad essere tra i primi partner della Croazia (primo nel 2022 e 2023; secondo nel 2024 dopo la Germania). Oltre alla presenza italiana nel settore bancario croato, si registrano operatori italiano in settori come energia, legno-arredamento, metallurgia, turismo, servizi marittimi. E la Croazia, oltre alla posizione strategica, offre agli investitori vantaggi come un sistema di istruzione eccellente che garantisce una forza lavoro qualificata, una conoscenza diffusa delle lingue straniere, costi della manodopera competitivi, agevolazioni fiscali e incentivi per attrarre investimenti stranieri.

