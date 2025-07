Poetto di nuovo pulito ma il maestrale  non spazza le polemiche 

L’allarme rientra poco prima dell’ora di pranzo. Il signor Michele (crocierista della provincia di Torino in città per poche ore) esulta come quasi dopo una vincita al superenalotto: «Si può fare? Quindi si può fare?». Una rincorsa di pochi metri e via in acqua. Com’è? «Bellissima. Mi sarebbe seccato andar via senza poter fare un bagno a Cagliari, il Poetto è un’istituzione. Siamo stati in Romagna due settimane fa, li sì che è impossibile fare il bagno. Qui sembra di nuotare una meraviglia».

Allarme rientrato

“Parametri tutti nella norma”, si legge nella nota diffusa dal Comune di Cagliari che “riapre” trecentocinquanta metri di mare, alla Sesta Fermata, dopo due giorni di stop. Torna dunque pulito e balneabile il tratto del Poetto colpito nel weekend da un'ordinanza di divieto di balneazione per la presenza eccessiva di batteri. Esulta il sindaco Massimo Zedda: «È bastato l’arrivo del maestrale nella notte», tra sabato e domenica, «per eliminare il problema in poche ore», dice spegnendo i dubbi sulle cause. «Se il problema fosse stato creato da uno scarico fognario illegale o dalla rottura di una condotta fognaria, non sarebbe stato possibile riaprire il tratto di mare alla balneazione», aggiunge.

Il malumore dei gestori

Ma il maldipancia di molti bagnanti e soprattutto dei gestori di stabilimenti e chioschi che si affacciano sui trecentocinquanta metri di litorale interdetti alla balneazione per due giorni resta. «Eravamo sicuri che l’allarme sarebbe rientrato appena sarebbero cambiati venti e correnti», spiega Maria Annunziata Abis, titolare, tra gli altri, del Golfo 6 che si affaccia sul tratto di mare interdetto nel weekend. «Una buona notizia, anche se noi abbiamo subito un danno. Un altro, dopo gli anni del Covid. Se verranno individuato i responsabili, valuteremo la richiesta di danni economici», aggiunge. il concetto lo ribadisce Samuele Nonnis, del Sam Beach. «In un weekend abbiamo perso circa novemila euro, parleremo con gli avvocati. Qualcuno dovrà spiegare perché, per esempio, l’interdizione ha colpito solo questo tratto di mare dove non ci sono scarichi fognari», aggiunge. «Noi siamo stati danneggiati», spiega Riccardo Angelo, titolare dell’Ottagono. «Siamo stati messi in mezzo ma l’Ottagono non è mai stato toccato dall’ordinanza di divieto. Adesso valuteremo come comportarci», aggiunge.

La festa e i dubbi

La situazione tra il nuovo ospedale Marino e l’Ottagono (escluso dall’interdizione) torna quindi alla normalità. «L’acqua è bellissima, fresca e pulita. Corroborante», dice Giovanni Cara. «Ero sicuro che il problema si sarebbe risolto subito», sottolinea Giorgio Soro. «Bentornato caro Poetto», sorride Giovanni Porcu. «Sono un “pezzo” di questa spiaggia da quando sono piccolo, l’acqua del Poetto è sempre bellissima. Ma ora sembra che lo sia anche di più».

I dubbi, legati al divieto di fare il bagno solo in 350 metri di spiaggia, però, restano

