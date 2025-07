Ius Italiae, Tajani insiste con gli alleati 

Antonio Tajani cambia strategia sulla cittadinanza e si mostra più accomodante con il resto del centrodestra, che vorrebbe convincere sulla bontà di una riforma che dia più peso alla formazione scolastica. Intanto frena: lo Ius Italiae «non è l'emergenza numero uno», afferma intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria, ma «un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema». Detto questo, «figurarsi se faccio una minima azione che possa mettere in difficoltà il centrodestra, ho raccolto l'eredità di Berlusconi...». Per ora i risultati della moral suasion sono modesti, almeno per quanto riguarda la Lega che chiude ogni spiraglio: «Invitiamo l'amico Antonio Tajani ad archiviare ogni polemica sulla riforma della cittadinanza. Non passerà mai».

«Contraddizione vivente»

«Noi ci siederemo al tavolo sullo ius scholae in Parlamento - fa sapere, intanto, Giuseppe Conte - ma se Tajani continua a fare dichiarazioni a luglio o ad agosto, e poi le ritira, è un teatrino avvilente per questi giovani che ci credono. È una contraddizione vivente». Rincara la dose Riccardo Magi di Più Europa: «Abbia un sussulto di dignità e smetta di parlare di cittadinanza, non ha più credibilità». Ma vicepremier azzurro crede fermamente nella bontà della proposta elaborata dal sua partito, che «aggiunge serietà» al percorso per far diventare ragazzi stranieri cittadini italiani: 10 anni di formazione scolastica obbligatoria con profitto. «È una cosa seria – argomenta intanto Tajani - il modello è quello di Roma che inglobava non escludeva. La paura di integrare è segno di debolezza». La frecciata sembra rivolta ai salviniani che rispondono a tono: questa riforma «non è prevista dal programma di centrodestra, è stata bocciata perfino dal recente referendum promosso dalla sinistra. Guardiamo avanti, al Paese non serve un'estate di inutili polemiche: abbiamo il dovere di realizzare il programma che ha convinto gli italiani a darci fiducia». Da FdI chiude anche Giovanni Donzelli che parla di un «tema che non interessa agli italiani, la legge va bene come è. Lo ha confermato anche un referendum - ribadisce anche lui – ci possono essere visioni diverse nella maggioranza, non siamo un partito unico, ma l'opposizione non creerà un cuneo, non si illudano».

