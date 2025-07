Esce di prigione per laurearsi e poi scappa 

Bologna. Nel dicembre del 2018 fu uno dei protagonisti di una strage in una discoteca. Condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi, dal carcere della Dozza di Bologna ha intrapreso un percorso di studi che giovedì lo ha portato alla laurea. Ma dall'aula dove è stato proclamato ha fatto perdere le proprie tracce: Andrea Cavallari, uno dei componenti della banda che nel 2018 seminò il panico e provocò sei vittime è, adesso, laureato e latitante in fuga.

Indagini

Sono subito partite le indagini. Cavallari venne arrestato ad agosto 2019, otto mesi dopo quei fatti, dai carabinieri di Ancona insieme ad altri componenti della banda di cui faceva parte, accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni personali. Quella sera attuarono un piano che aveva l'obiettivo di derubare gli spettatori accorsi alla Lanterna Azzurra per assistere allo spettacolo di Sfera Ebbasta. Spruzzarono dello spray al peperoncino. La situazione sfuggì di mano creando il panico fra gli spettatori, con sei di loro, cinque dei quali minorenni, che morirono schiacciati dalla folla.

A Cavallari, oggi 26enne, sono stati dati 11 anni e 10 mesi. Dal carcere della Dozza di Bologna, come ha ricostruito il Corriere di Bologna, si è iscritto a Giurisprudenza e ha intrapreso un percorso di studi in scienze giuridiche con specializzazione in consulente del lavoro e delle relazioni aziendali. Un percorso portato avanti con profitto tanto che giovedì scorso è arrivato anche per lui l'agognato traguardo: il magistrato di sorveglianza lo ha autorizzato ad uscire per sostenere la discussione della tesi, senza la scorta della polizia penitenziaria e accompagnato dai familiari. Dopo la cerimonia, però, rimasto solo insieme alla fidanzata, ha fatto perdere le proprie tracce e da allora risulta irreperibile. Le ricerche sono in corso, per una vicenda che potrebbe portare a un nuovo capo di imputazione e alla messa in discussione dei benefici che aveva ottenuto in questi anni.

