«Non ci sono medici di famiglia, ormai è un’emergenza grave: nell’Isola situazione estrema» 

«Una volta per tutte bisogna decidere se affidare il potere all’economia o alle persone. Noi medici siamo con le persone ma la politica da che parte sta?». Filippo Anelli, presidente nazionale dell’Ordine dei medici, è dal primo giorno del terzo mandato che alle parole risponde con la forza dei numeri: «La spesa sanitaria pubblica rappresenta poco più del 6 per cento del Pil, 176 miliardi, ben al disotto della media europeo. Negli ultimi cinque anni nella sanità pubblica i finanziamenti sono diminuiti col risultato che i medici vanno fuori perché trovano stipendi adeguati, non sono ostaggio della burocrazia e non vivono con le ansie di un Covid senza fine». Anelli dopo aver partecipato all’intestazione della piazza di Solarussa alla sfortunata Roberta Zedda assassinata 22 anni fa nell’ambulatorio di guardia medica, fa tappa all’Ordine di Oristano guidato da Antonio Sulis. La sanità pubblica è il problema dei problemi da nord a sud ma in Sardegna ancora di più.

Nell’Isola

«La Sardegna soffre particolarmente, conosco la situazione drammatica per la mancanza dei medici di famiglia, delle carenze nelle strutture sanitarie; non per niente le aziende sanitarie pagano una forte mobilità esterna, le persone vanno fuori per trovare cure che ritengono più adeguate». Senza parlare delle persone costrette a pagare di tasca per le visite. «Molti non si curano perché non hanno le possibilità. È disumano e va contro la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e non garantisce cure gratuite agli indigenti. In questo Paese quindici milioni di persone ricorrono all’assicurazione sanitaria, significa che pagano i premi alla compagnia assicurativa e anche le tasse allo Stato. Ma è normale?».

Il quadro

Si va verso la sanità privata. «Noi siamo per la sanità mista ma con regole precise, chiare. Il 10 di questo mese con i colleghi europei saremo a Roma per pretendere un’inversione di marcia». Parlerete anche delle differenze tra il nord e il sud, Sardegna compresa? «Certo, ma l’abbiano detto in tutte le salse che la Sardegna come altre regioni del sud sono penalizzate perché una politica dissennata ha calpestato il dettato costituzionale, articolo 2, della solidarietà. Non a caso i centri di eccellenza sono nella maggior parte al nord». Sanità pubblica in capo alle Regioni o accentrata a Roma. «Intanto a Roma per portare tutte le regioni allo stesso livello e garantire un’assistenza con variabili dovute solo a casi clinici eccezionali. Per dirla chiara il pur bravissimo presidente della Regione Zaia in Sardegna troverebbe qualche difficoltà in più. Certo le persone possono fare la differenza ma non riusciranno mai senza risorse umane e finanziarie a colmarle. La politica deve decidere se spendere per il ponte sullo Stretto e triplicare le risorse per gli armamenti oppure, come sosteniamo, per garantire una sanità a tutti senza distinzione di età e censo. Il problema è tutto lì, la politica deve decidere con buon senso, diritto e giustizia se vogliamo ritrovate medici, guardie mediche, ospedali. In una parola la Sanità».

