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11 maggio 2026 alle 00:34

Primavera, buon pari a Bologna con doppia rimonta 

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Bologna 2

Cagliari 2

Bologna (4-3-1-2) : Happonen, Nesi, Ndiaye (25’ st Ravaglioli), Tomasevic, Papazov, Saputo (25’ st Francioli), Nordvall (14’ st Libra), Lai, Negri (44’ st Negri), Castaldo (25’ st Jaku), Lo Monaco. In panchina Nudi, Briguglio, Tupec, Castillo, Pantaleoni, Rossitto. All. Morrone.

Cagliari (4-4-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Raterink (39’ st Goryanov), Tronci (39’ st Mehlstrand), Malfitano (20’ st Lo Verde), Costa (13’ st Cardu), Trepy, Sugamele (1’ st Russo). In panchina Sarno, Hamdaoua, Prettenhoffer, Piredda, Nunn. All. Gallego.

Arbitro : Aldi di Lanciano.

Reti : nel pt 5’ Negri, 9’ Trepy; nel st 19’ Negri, 22’ Cogoni.

Note : ammonito Lai nel Bologna; recupero: 1’ e 5’.

Doppio svantaggio e doppia reazione. La Primavera del Cagliari conquista un punto a Bologna (2-2) e si prepara all’ultima di regular season. Eppure le premesse erano state delle peggiori, con il gol del rossoblù emiliano Negri al 5’. Poi, il vero aspetto positivo della gara: la reazione, immediata, decisa. Al 9’ Trepy l’ha già pareggiata: il rigore gli viene parato, ma sulla respinta deve solo spingere in porta. Idem nel secondo tempo: al 64’ Negri segna per il nuovo vantaggio, e dopo tre minuti Cogoni pareggia. Finirà 2-2, perché al 83’ Kehayov para il rigore di Jaku, che aveva deciso la partita d’andata. Tra una settimana sarà Cagliari-Napoli, prequel del playout per capire chi lo giocherà in casa.

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