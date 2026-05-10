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11 maggio 2026 alle 00:33

Prima gioia negli spareggi dal 2022 

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Sassari. Un buon inizio di playout che richiama un altro avvio felice negli spareggi: i playoff di serie D del 2022, quando la Torres sconfisse l’Arzachena 2-1. Invece nei playoff dell’anno scorso arrivò il disastroso 7-1 sul campo dell’Atalanta Under 23 e negli spareggi promozione della stagione 2023/24 la sconfitta a Benevento per 1-0. Certo, come ha ricordato il tecnico Greco si tratta di “vita sportiva” ma è davvero promettente il successo in trasferta per 1-0 sul Bra, considerato che la squadra sassarese ha anche il vantaggio della migliore posizione in classifica di fine stagione regolare.

Sabato la gara di ritorno al “Vanni Sanna” inizierà alle 20,30. I rossoblù ora hanno tre risultati utili per confermarsi tra i professionisti: un’altra vittoria, un pareggio e anche una sconfitta con scarto non superiore alla singola rete. Forse è più di mezzo biglietto salvezza quello staccato a Sestri Levante sabato scorso, ma per riscuotere l’intero credito ci sono altri 90 minuti, o probabilmente altri 95 visto che ormai i recuperi viaggiano su quelle dimensioni.

La strada è in discesa. Il Bra non ha mai vinto fuori casa in campionato: 8 pareggi e 10 sconfitte. Solo due volte ha realizzato 2 reti, sui campi di Pineto e Juventus Next Gen, ma non è bastato per vincere. Dal canto suo i sassaresi con il tecnico Greco in panchina hanno perso solo una volta al “Vanni Sanna”: 0-3 contro la Juventus Next Gen dopo un match condizionato dal rigore molto dubbio fischiato a favore dei bianconeri e dall’espulsione giusta di Zambataro per fallo da ultimo uomo, tutto nel primo tempo.

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