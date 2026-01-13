«Pixinortu riaprirà entro l’anno» 

«Il parco di Pixinortu rimane chiuso a causa delle condizioni meteo avverse». L’ordinanza firmata dal sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu ha riacceso le polemiche sul parco verde nel cuore del paese.

La polemica

I due gruppi consiliari di minoranza e il comitato in difesa del parco sono insorti: «Abbiamo presentato un’interrogazione in cui si chiede se il bosco sia formalmente chiuso al pubblico ai sensi dell’ordinanza sindacale del 2022, oppure se tale ordinanza sia decaduta, revocata o modificata. E poi,«viene chiesto «quali siano stati i passi avanti, anche riguardo al Ceas, alla convenzione con l'Università di Cagliari e i tempi per l'istituzione dell'area Rin (di rilevante interesse naturalistico e ambientale), oltre che lo stato di completamento dei lavori a salvaguardia del parco di Pixinortu».

Il sindaco

In attesa della risposta più esaustiva in Consiglio comunale, il sindaco Madeddu ha anticipato: «Pixinortu è chiuso, l'ordinanza è in vigore dal 2022. Quella che abbiamo emesso per maltempo era un modo per sottolineare che quell’area è pericolosa». E sui lavori? «Stiamo andando avanti», assicura il primo cittadino, «non ci siamo dimenticati di Pixinortu, anzi presto arriveranno i nuovi tavoli da picnic e altro materiale da installare». Sarà il 2026 l'anno dell'apertura? «Secondo me sì. Quando riapriremo sarà valsa l'attesa. Un Pixinortu così bello i sansperatini non lo hanno mai visto». Un annuncio che difficilmente passerà inosservato.

Il punto

Il bosco fu chiuso nell'agosto 2022 a causa dei tentativi di incendio e per via degli alberi pericolanti. A decidere la chiusura fu l'allora neo sindaco Fabrizio Madeddu. Dopo un anno di chiusura iniziarono gli interventi, ma qualcosa andò storto: fermati dopo meno di 48 ore si tornò di nuovo alla fase progettuale. Intanto nacque il comitato spontaneo e da subito furono scintille con l'amministrazione comunale. Da allora è passato del tempo e seppure ogni tanto trapelino delle foto che mostrano alcuni degli interventi nel parco (per lo più riguardano il loggiato incompiuto), il parco ufficialmente è chiuso.

