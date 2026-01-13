Piste ciclabili, lavori da Pirri a San Benedetto  

Al via i lavori per il completamento della rete ciclabile cittadina da Pirri a San Benedetto passando per via Vesalio, via Flavio Gioia, via Castiglione e la Fonsarda, dove sarà riqualificatolo lo sterrato di piazza Giudicessa Elena. Le piste - sia quelle nuove che le preesistenti - saranno rese “green” tramite la messa a dimora di essenze arboree lungo tutto il tracciato.

L’intervento, ribattezzato non a caso “Percorsi verdi”, finanziato con 2,6 milioni di euro di fondi Pnrr, ha preso avvio alcuni giorni fa di fronte ai due ingressi principali del parco di Terramaini, lungo il rettilineo finale che arriva al canale, all’altezza delle scuole e della clinica veterinaria San Giuseppe, su iniziativa dell’impresa Aurelio Porcu. Successivamente ruspe e operai si sposteranno in via Vesalio e proseguiranno fino alla zona di piazza Giovanni XXIII passando per Cep e Fonsarda.

Parchi interconnessi

L’intervento rientra nel Piano integrato della Città metropolitana. Obiettivo: sviluppare una connessione tra parchi mediante un percorso costituito da piste ciclabili, piazze riqualificate e nuovo verde, dal Parco della Musica a quello di Terramaini (dove sono iniziati i lavori). Un tracciato ininterrotto da realizzarsi in sede propria su strade esistenti e che per alcuni tratti ricalca piste già realizzate e oggetto di manutenzione, consentendo di interconnettere luoghi «di interesse», come il mercato di San Benedetto, il Teatro Lirico, il parco Giovanni Paolo II e il parco Siro Vannelli, passando per le vie Castiglione, Flavio Gioia e Vesalio, che saranno oggetto di «interventi di housing e potenziamento sportivo», fino al parco e al canale di Terramaini, interessato a sua volta dall’intervento “Vie d’acqua” per la futura costituzione di un sistema di mobilità su battello (peraltro non oggetto dell'appalto in questione).

Rivoluzione verde

Soddisfatti gli assessori Luisa Giua Marassi (Verde pubblico) e Yuri Marcialis (Mobilità e infrastrutturazione urbana). «Stiamo cominciando i lavori», riferisce quest’ultimo, «si tratta di un progetto generale della Città metropolitana che, partendo da una prima idea progettuale di Nunes, ha sviluppato un intervento che riguarderà il collegamento dei percorsi ciclabili esistenti con inserimento di fasce verdi». Il percorso ciclopedonale avrà una lunghezza complessiva di circa 3,5 km, con integrazione di arredo urbano, illuminazione pubblica, ampliamento delle aree dedicate ai pedoni, riorganizzazione dei parcheggi e delle corsie dedicate ai veicoli.

