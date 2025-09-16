Pista comunale di pattinaggio, un bando per la concessione 

Realizzata diversi anni fa nel rione di Sant’Isidoro, la pista di pattinaggio è stata rimessa a nuovo e resa più funzionale. Ora il Comune ha deciso di affidarla in concessione per una durata di cinque anni. Indetto il bando rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro. Devono anche essere radicate nel territorio, interessate a promuovere attività sportive e sociali attraverso l’utilizzo della pista, della rampa skateboard e degli spazi annessi. Il canone annuo a base d’asta è stato fissato in 776 euro.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate al Comune entro il 29 settembre.Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’esperienza, della qualità del progetto gestionale e dell’offerta economica.

Il campo è stato rifatto con un sottofondo in asfalto e con la resina sovrastante. Rifatto anche l’impianto di illuminazione a led, così come sono stati sistemati gli spogliatoi. La struttura è stata messa in sicurezza con l’opera di recinzione.

«Una struttura – dice l’assessore allo sport, Alessio Serra - che potrà ulteriormente rilanciare la pratica del pattinaggio che ha già una sessantina di praticanti con titoli di prestigio in manifestazioni in Italia e all’estero. La società operativa è la “Pattinatori Sinnai”, con presidente una donna: Francesca Muntoni». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA