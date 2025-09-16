VaiOnline
Sinnai.
17 settembre 2025 alle 00:23

Pista comunale di pattinaggio, un bando per la concessione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Realizzata diversi anni fa nel rione di Sant’Isidoro, la pista di pattinaggio è stata rimessa a nuovo e resa più funzionale. Ora il Comune ha deciso di affidarla in concessione per una durata di cinque anni. Indetto il bando rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro. Devono anche essere radicate nel territorio, interessate a promuovere attività sportive e sociali attraverso l’utilizzo della pista, della rampa skateboard e degli spazi annessi. Il canone annuo a base d’asta è stato fissato in 776 euro.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate al Comune entro il 29 settembre.Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’esperienza, della qualità del progetto gestionale e dell’offerta economica.

Il campo è stato rifatto con un sottofondo in asfalto e con la resina sovrastante. Rifatto anche l’impianto di illuminazione a led, così come sono stati sistemati gli spogliatoi. La struttura è stata messa in sicurezza con l’opera di recinzione.

«Una struttura – dice l’assessore allo sport, Alessio Serra - che potrà ulteriormente rilanciare la pratica del pattinaggio che ha già una sessantina di praticanti con titoli di prestigio in manifestazioni in Italia e all’estero. La società operativa è la “Pattinatori Sinnai”, con presidente una donna: Francesca Muntoni». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 