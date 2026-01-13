VaiOnline
Sestu.
14 gennaio 2026 alle 00:30

Perseguita la moglie, scatta il divieto di dimora per un disoccupato  

Lo scorso giugno il magistrato aveva disposto l’allontanamento di un disoccupato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, vittima in passato di maltrattamenti. Nei mesi successivi l’uomo avrebbe però violato più volte i provvedimenti del giudice, che ha ora emesso un’ulteriore ordinanza: il divieto di dimora nel Comune di Sestu.

L’indagato, senza fissa dimora, non potrà dunque fare rientro in paese. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Sestu, che hanno condotto le indagini sotto il coordinamento del luogotenente Riccardo Pirali.

La vicenda era emersa a seguito della denuncia presentata lo scorso anno dalla moglie dell’uomo, la quale avrebbe riferito di essere stata nel tempo vittima di comportamenti vessatori - minacce, ingiurie e aggressioni fisiche - tali da provocarle un grave e perdurante stato di timore e ansia per la propria incolumità.

Sempre i carabinieri di Sestu ieri hanno inoltre arrestato una donna di 32 anni, risultata evasa da una comunità. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la reclusione in carcere.

