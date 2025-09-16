VaiOnline
Mario Scartozzi, Aou Cagliari
17 settembre 2025 alle 00:23

«Percorso di cura multidisciplinare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«In Sardegna, come nel resto d’Italia, l’incidenza di carcinoma pancreatico è in crescita, parallelamente all’aumento dell’età media della popolazione e alla diffusione di fattori di rischio», dice Mario Scartozzi, professore ordinario all’Università di Cagliari e direttore del Dipartimento delle Medicine specialistiche e della Struttura complessa di Oncologia Medica al Policlinico Duilio Casula: «La gestione clinica dei pazienti sardi che ne sono affetti si basa su una rete regionale e nazionale di centri oncologici e chirurgici che operano in stretta collaborazione, garantendo percorsi condivisi».

«I pazienti vengono valutati in gruppi multidisciplinari, in cui diversi specialisti discutono il miglior piano terapeutico personalizzato», evidenzia lo specialista: «Quando la malattia è operabile, l’intervento chirurgico – eseguito in centri ad alto volume - rappresenta una concreta possibilità di cura. A tale trattamento si associa spesso una chemioterapia adiuvante per ridurre il rischio di recidiva. In alcuni casi, anche se la malattia risulta tecnicamente operabile, viene valutata la possibilità di una chemioterapia neoadiuvante (cioè prima dell’intervento), volta a migliorare le chance di resezione completa e selezionare i pazienti con prognosi più favorevole. Nei casi con malattia localmente avanzata o metastatica, la chemioterapia rimane lo strumento principale, ma sempre più spazio è riservato alla biologia molecolare, che permette di identificare sottogruppi potenzialmente candidabili a trattamenti mirati e più “ritagliati” sul profilo tumorale. In tutti questi ambiti la nostra Regione presenta profili di cura e trattamento in linea con le linee guida nazionali e internazionali».

«La gestione del dolore, la nutrizione, gli aspetti psicologici e la presa in carico territoriale sono fondamentali, in particolare nel nostro territorio», sottolinea Scartozzi: «I centri per le cure simultanee presenti integrano sin dall’inizio le diverse competenze per garantire la migliore qualità di vita».

«Accanto alla cura», conclude il medico, «la ricerca riveste un ruolo strategico. Le strutture oncologiche sarde partecipano a progetti di ricerca in rete con i principali gruppi italiani e con centri internazionali. Queste collaborazioni consentono ai nostri pazienti di accedere a terapie e strategie innovative senza dover lasciare la Regione e contribuiscono a far crescere le competenze locali, rafforzando il legame tra pratica clinica e innovazione scientifica».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 