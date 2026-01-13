Per i più piccoli riposo e idratazione 

Terapia nei bambini?

In età pediatrica i sintomi sono per lo più lievi o moderati (febbre, mal di gola, tosse, mal di testa, scarso appetito, vomito e diarrea) e durano in genere 3-10 giorni. Una febbre anche prolungata non deve allarmare, ma merita una visita pediatrica per escludere altre diagnosi o complicanze come otite e polmonite. Sono possibili manifestazioni più gravi, soprattutto nei bambini sotto i 2 anni o con patologie croniche. La terapia prevede riposo, adeguata idratazione e paracetamolo o ibuprofene per trattare febbre e dolore secondo indicazione del pediatra di fiducia. Altri farmaci possono essere usati in casi selezionati o in presenza di complicanze. Il vaccino annuale è somministrabile dai 6 mesi di età.