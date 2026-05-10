Paura nella notte, laboratorio artistico distrutto dal fuoco 

A dare l’allarme sono stati i residenti. Quando hanno visto il fumo nero hanno chiamato subito i soccorsi. Si sono vissuti attimi di paura nella notte tra sabato e ieri in via Cagliari a pochi passi da via Brigata Sassari. Il laboratorio di un pittore ha preso fuoco in una sera di pioggia. A causare il rogo è stato, a quanto pare, un cortocircuito partito da una stampante.

Da qui poi le fiamme sono divampate, alimentate da un mobiletto in legno che si trovava in una stanza. L’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato danni alle persone. Purtroppo però i locali sono andati quasi completamente distrutti. Il laboratorio si trova proprio accanto a un negozio di dolci che fortunatamente non ha avuto danni.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze perché all’inizio si temeva che all’interno della struttura ci fossero delle persone ma per fortuna la notizia si è rivelata infondata. Il fumo ha avvolto in poco tempo tutta la zona rendendo l’aria irrespirabile e ancora ieri mattina i residenti delle palazzine vicine erano impegnati a togliere la fuliggine che aveva ricoperto i loro balconi. All’inizio si era pensato che si potesse trattare di un ennesimo attentato contro le attività commerciali della zona come successo di recente con la bomba carta piazzata all’esterno della tabaccheria in via Vittorio Emanuele e prima ancora in un’agenzia immobiliare e in un’agenzia di viaggi a Pitz’e Serra. Alla fine però tutti i sospetti sono stati fugati, con i vigili del fuoco che hanno subito individuato il cortocircuito come causa del rogo. Alcuni residenti sono scesi in strada per vedere cosa stava succedendo nonostante il temporale.

Le luci dei mezzi dei vigili del fuoco hanno illuminato via Cagliari, che si è ritrovata senza illuminazione pubblica per un guasto non legato all’incendio. Stesso problema anche in via Marconi e in via Brigata Sassari con i residenti costretti a usare le pile per rientrare a casa. Numerose le segnalazioni alla ditta che si occupa della gestione degli impianti in città.

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