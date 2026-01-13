VaiOnline
Oristano.
14 gennaio 2026 alle 00:28

Panchine e giochi per bambini: il verde pubblico di Silì cambia volto 

Panchine nuove, giochi per bambini, rastrelliere per le biciclette, arredi urbani e spazi verdi ripensati in chiave unitaria. Il Comune ha pubblicato la gara d’appalto da 694 mila euro per la fornitura e la posa di attrezzature destinate alla riqualificazione di quattro aree verdi della frazione di Silì: la prima nei pressi del cimitero dove sorgerà un’area giochi per bambini con pavimentazione in gomma colata; una seconda nel quartiere Peep; la terza in via Martiri del Congo, l’ultima nel Parco della Maddalena dove sarà realizzata un’area attrezzata con giochi e strutture ludiche naturali e una piattaforma belvedere. «Silì è al centro di una visione che punta a spazi pubblici più curati, capaci di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, rafforzando il senso di comunità», osserva il sindaco Massimiliano Sanna. Il progetto prevede pavimentazioni naturali in calcestre, nuove alberature autoctone e arbusti della macchia mediterranea. È previsto anche il superamento delle barriere architettoniche. (m. g.)

