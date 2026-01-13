Ordigno abbandonato, telecamere al setaccio per risolvere il mistero  

È ancora mistero fitto sul ritrovamento lunedì mattina – a pochi passi da piazza Parrocchia a Quartucciu - di un ordigno della Seconda guerra mondiale poi disinnescato dagli artificieri dell’Arma. La polizia locale sta collaborando con i carabinieri nell’esame delle immagini delle telecamere sistemate nella zona, nel tentativo di capire chi e perché abbia lasciato la bomba da mortaio su un muretto dell’area pedonale. Condotte sotto le strette direttive del tenente Davide Revelant, comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, sulle indagini viene mantenuto uno stretto riserbo. Si spera soprattutto che qualcosa possa emergere proprio dagli accertamenti sulle immagini delle telecamere, ma anche dalla collaborazione di eventuali testimoni che potrebbero avere visto qualcosa di insolito.

Nelle ultime ore sono state interrogate in caserma diverse persone. Sarebbero state effettuato anche perquisizioni e accertamenti per risalire alla provenienza dell’ordigno bellico che potrebbe essere stato recuperato anche in qualche vecchia abitazione. Ma perché qualcuno lo ha portato e abbandonato proprio a pochi metri dalla chiesa parrocchiale? Il responsabile ha forse avuto la necessità di liberarsene per non essere riconosciuto da qualcuno? Non è neanche da escludere che qualcuno lo abbia ritrovato nelle vicinanze, recuperandolo e abbandonandolo sul muretto, bene in evidenza, per favorire l’intervento dei carabinieri. Magari convinto che la “bomba” non potesse esplodere. Tutte domande a cui dovranno dare risposta le forze dell’ordine.

