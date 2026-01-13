Ora testa alla Juve. C’è anche Mina 

Facce scure e voglia di rivincita ieri al Crai Sport Center di Assemini dove i giocatori del Cagliari si sono ritrovati dopo la scoppola di Marassi per riprendere la preparazione in vista del match di sabato sera alla Domus contro la Juventus.

Yerry scalpita

In campo anche Mina che ha svolto buona parte dell’allenamento insieme al gruppo e punta a questo punto alla sfida con i bianconeri. Il difensore colombiano scalpita, manco a dirlo. Il ginocchio lo tormenta praticamente dalla scorsa stagione e, insieme allo staff medico rossoblù, sta provando a gestirlo senza forzare (anche per questo ha scelto di non partire a Genova). Potrebbe, dunque, rientrare sabato, anche se le gare alle quali punta in particolare sono i due scontri diretti successivi con la Fiorentina (la sua ex squadra) e il Verona.

L’infermeria

Restano ai box Deiola e Folorunsho, ne avranno ancora per due settimane nella migliore delle ipotesi. Tempi decisamente più lunghi per Belotti e Felici. È giunta ormai ai titoli di coda, intanto, l’avventura in rossoblù di Rog che si appresta a rescindere il contratto.

