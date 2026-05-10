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Carbonia.
11 maggio 2026 alle 00:35

Operazione sicurezza dopo gli ultimi furti nel cimitero comunale 

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Per garantire maggior sicurezza anti-intrusione al cimitero di Carbonia, nella frazione di Medadeddu, l’amministrazione comunale ha deciso di richiedere più preventivi.

Nei mesi scorsi, infatti, il camposanto principale di Carbonia era stato preso di mira due volte dai ladri nel giro di poche settimane: nel primo episodio erano stati rubati pochi attrezzi da lavoro (comunque un danno per la comunità), la seconda volta i malviventi avevano squarciato, usando uno smeriglio, la porta di ferro dei locali adibiti a ricovero macchinari e si erano impossessati dei decespugliatori necessari a mantenere il decoro del cimitero.

A quel punto la minicipalizzata Somica che gestisce i cimiteri della città aveva deciso ufficialmente di potenziare i sistemi di sicurezza della struttura, a cui purtroppo i malintenzionati possono accedere con disinvoltura considerate le condizioni disastrose di parte del muro di cinta. Resta la volontà di migliorare la sicurezza ma i tempi si allungano. Di recente il nuovo amministratore Somica Simone Rivano ha precisato che «alla fine sono stati richiesti più preventivi e rimodulato il servizio con alcune implementazioni proposte dalle stesse ditte interpellate: i tecnici stanno valutando quella che riterremo la migliore mai intanto sono state apportate delle modifiche negli impianti di allarme».

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