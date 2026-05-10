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11 maggio 2026 alle 00:34

“Onore al merito” 

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«Vogliamo far vedere l’Italia che funziona, con sacrificio ma anche con visione e capacità di fare impresa». La giornalista Laura Chimenti, storico volto del Tg1, parla così di 'Onore al merito', il programma dedicato ai grandi imprenditori a cui è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, che torna a condurre da domani alle 23.15 su Rai 3. Un'opportunità, giornalisticamente parlando, da lei definita come "molto gratificante", perché permette di narrare storie. «Stavolta abbiamo voluto raccontare due imprenditori per volta - prosegue -. Abbiamo pensato che c'è talmente tanta ricchezza imprenditoriale che, avendo a disposizione otto puntate, far conoscere soltanto otto personalità potesse essere riduttivo».

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