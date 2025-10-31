Omaggio ai defunti fra sporcizia e transenne 

Anche quest’anno, come da tradizione, i cagliaritani non rinunciano a rendere omaggio ai loro defunti. E come ogni anno, nel cimitero di San Michele hanno trovato i problemi di sempre: sporcizia, muri pericolanti, pavimento sconnesso, infiltrazioni, rubinetti rotti e le immancabili transenne. Una situazione di degrado e incuria che colpisce quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più curati della città, quello che raccoglie affetti, ricordi e dolore. Nel camposanto monumentale di Bonaria il Comune ha aperto ai visitatori un percorso sicuro anche all'interno delle aree interdette.

