Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd  

La presidente della Regione vorrebbe archiviare la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie entro un mese. Cioè, prima che la Corte Costituzionale si esprima sulla riforma della sanità bocciata da Roma. Il provvedimento approvato dal Consiglio regionale a marzo aveva consentito il commissariamento di otto Asl, delle due aziende universitarie di Cagliari e Sassari, del Brotzu e dell’Areus.

I dodici commissari sono scaduti il 27 ottobre e prorogati in attesa che sia completato l’iter di nomina dei nuovi dg. Il Governo aveva impugnato la riforma contestando proprio i commissariamenti e la decadenza automatica dei precedenti dg: «La prevista possibilità di una decadenza automatica dei vertici aziendali configura un'ipotesi di spoils system più volte censurato dalla Corte Costituzionale, perché ritenuto in contrasto con le garanzie desumibili dal principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa». L’udienza della Consulta sulla riforma è il 2 dicembre. Prima di allora, Todde vorrebbe ricondurre tutto alla normalità, consegnando le aziende ai nuovi dg. «Entro fine anno, verosimilmente entro novembre, si potrebbe configurare il nuovo assetto del management della sanità sarda», ha confermato l’assessore Armando Bartolazzi. Si tratta solo di attendere che si completi l’iter per definire la rosa di idonei. «Le procedure sono in corso, in attesa che la commissione finisca siamo stati costretti a rinnovare per un tempo limitato l’incarico ai commissari straordinari», ha aggiunto. Le tempistiche sono legate ai colloqui che dovranno essere fatti a tutti i candidati che hanno presentato domanda. In tutto sono 56, quindi se si vuole terminare entro novembre, la commissione esaminatrice dovrà fare in fretta.

Le quote

La corsa per i dodici posti è così ufficialmente iniziata, come pure le trattative in maggioranza sulla loro spartizione. Se sulla scelta dei commissari aveva detto la sua solo il M5S (e la governatrice), nella nomina dei dg il Pd intende avere una voce in capitolo importante. Prime indiscrezioni: i Dem si accontenterebbero di indicare quattro o cinque dg su dodici. Pochi? Forse, ma sarebbero i dg delle aziende più importanti (le Asl di Cagliari e Sassari) più altre tre (Ogliastra, Oristano e forse Gallura). Per la Asl 8, per esempio, avrebbe molte chance il toscano Joseph Polimeni, che sarebbe gradito anche alla presidente.

L’attuale commissario della Asl di Cagliari, Aldo Atzori (area M5S), potrebbe essere confermato, ma come direttore generale nel Sulcis Iglesiente. Alla Asl dell’Ogliastra potrebbe arrivare Grazia Cattina, considerata vicina al presidente della commissione Autonomia Salvatore Corrias, quindi in quota Pd. Per Sassari i Dem dovranno fare battaglia. La consigliera M5S Desirè Manca spinge infatti per Paolo Tauro. Per quanto riguarda l’AoU di Cagliari dovrebbe essere confermato Vincenzo Serra. Per il Brotzu: il commissario Maurizio Marcias (oggi in quota presidente) rischia di uscire e avrebbe tentato un avvicinamento alla Asl di Cagliari. A Oristano dovrebbe arrivare Daniela Mulas (vicina ad Antonio Solinas del Pd). Nel Medio Campidano la partita è aperta ma è in corsa l’attuale commissaria, Maria Ibba, vicina al pentastellato Gianluca Mandas. Per la Gallura è in pole Francesca Piras, attuale direttore generale delle Politiche sociali.

Il Tribunale

Intanto anche il Tar di Cagliari ha sollevato dei dubbi sulla legittimità costituzionale della riforma sanitaria. Nell’udienza del 29 ottobre sul ricorso presentato da uno dei dg – Flavio Sensi dell’Asl di Sassari – che si erano dovuti far da parte per effetto dei commissariamenti, il giudice amministrativo ha giudicato fondata la questione di costituzionalità, e ha fissato la prossima udienza per il 14 gennaio 2026. Per quella data la Consulta si sarà già espressa sulla riforma.

