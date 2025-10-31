Destra e antifascisti, cortei vicinissimi 

«Contro Ius Scholae e immigrazione, infami strumenti di sostituzione etnica e concorrenza ai nostri giovani». E poi: «Questa è casa nostra, non terra di conquista». Non si sono persi in giri di parole, al Blocco studentesco (i giovani di CasaPound) del Sud e delle isole, che oggi manifestano a Cagliari. Partiranno in corteo alle 16.30 da piazza Ramelli, come hanno comunicato alla Questura. Una contro-manifestazione è stata subito organizzata dagli antifascisti alle 15 in piazza Garibaldi, quando hanno letto gli striscioni affissi sui muri di Cagliari, ma nel loro caso nessuna comunicazione è giunta in Questura. Ieri mattina il prefetto ha convocato d’urgenza un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per organizzare il servizio di prevenzione. «Lo spirito», chiarisce il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, «è consentire lo svolgimento di entrambi i cortei, ma senza che vengano a contatto e senza incidenti. Lo consideriamo un diritto dei manifestanti, ma soprattutto dei cittadini».

La prevenzione

Oggi saranno schierati molti reparti delle forze dell’ordine, anche da altre aree dell’Isola. «Gli antifascisti non ci hanno comunicato la loro iniziativa», precisa il questore Lavezzaro, «ma è un errore: dobbiamo garantire a tutti il diritto di esprimere le opinioni, compresi loro, e dobbiamo tutelare tutti, a partire dai cittadini. Non siamo qui per vietare, ma per consentire».

Il contro-corteo

I due cortei partiranno a poche centinaia di metri l’uno dall’altro. E mentre Cgil e Anpi condannano quello dell’estrema destra («fascisti»), in Questura si ragiona su come evitare che i gruppi entrino in contatto. Ma la tensione c’è. Ieri, a un convegno di Blocco studentesco in via Cervi, c’era la scorta della polizia.

CasaPound

I manifesti sono comparsi ieri in alcune zone, fra cui il muro del deposito Arst al porto. «Cagliari è nostra e ci appartiene», hanno scritto i militanti di Blocco studentesco. «Scendiamo in piazza», si legge in una nota, «per affermare la voce dei giovani nelle scuole, nelle università e sul posto di lavoro. Tra strutture che cadono a pezzi, stage non retribuiti, spopolamento e denatalità, il Blocco studentesco vuole confliggere con questa società a 360 gradi: dalla cultura allo sport, la gioventù ha bisogno di forza per ricostruire un’identità politica affermativa, volontaria e coraggiosa». Poi il repentino cambio di tono contro «Ius Scholae e immigrazione come strumenti di sostituzione etnica e concorrenza ai nostri giovane: rivendichiamo l’Europa come nostro orizzonte: una patria nuova, costruita dal basso e rivolta alla costruzione di uno spazio libero dalle catene di Washington e Mosca. Questa è casa nostra, non terra di conquista».

Gli antifascisti

La nota era scritta per non passare inosservata, e non l’ha fatto. Immediata la replica degli antifascisti: la contro-manifestazione. Al motto di «Fuori i fascisti», gli organizzatori parlano di «invasione d’oltre mare indetta dai fasci locali e dal continente di Blocco studentesco, che con la partecipazione di altri gruppi fascisti europei inscenerà la propria marcetta in nome della propaganda razzista più becera e accolta dalle destre d’Europa e statunitensi al grido di “remigrazione” nella nostra città, nella nostra terra».

Le reazioni

Le reazioni al corteo dei giovani di CasaPound arrivano anche dalla società civile. Per quanto riguarda Cgil e sezione di Cagliari dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani italiani, esprimono «la più ferma condanna nei confronti dei contenuti della manifestazione promossa dal Blocco studentesco, intrisa di retorica nazionalista, xenofoba e nostalgica di ideologie che la storia ha già condannato». Secondo Cgil e Anpi, le affermazioni del Blocco studentesco «nella sostanza e nella forma rappresentano un attacco inaccettabile ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. È anche questo un modo, che consideriamo inaccettabile, di alimentare divisioni tra i giovani, italiani e stranieri, in un momento in cui la società ha invece bisogno di solidarietà, diritti e inclusione».

