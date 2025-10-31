Il piano B di Salvini: «Non voglio scontri, mi interessa il Ponte» 

Il primo obiettivo è mettere in sicurezza i 3 miliardi stanziati dalla manovra dell’anno scorso per il Ponte sullo Stretto, perché ormai i lavori slitteranno almeno all’inizio del 2026. E, come assicurano dal Mit, non sarà un problema né tecnico né politico. Decisamente più incerta è la seconda missione di Matteo Salvini, che con i tecnici del ministero dovrà rispondere ai rilievi della Corte dei conti, alla luce delle motivazioni che sono attese non prima di dicembre. Il vicepremier illustrerà il percorso nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Tra il timore di ricorsi, la cautela suggerita da varie anime dell’esecutivo e la necessità di far rientrare lo scontro istituzionale (guardato con attenzione anche dal Quirinale) la strategia uscita dal vertice di giovedì a Palazzo Chigi è attendista. Per ora è accantonata l’idea di insistere per far registrare «con riserva» la delibera del Cipess a cui i giudici contabili hanno negato il visto di legittimità. E sono stati anche abbassati i toni duri delle prime reazioni. «Il governo non ha bisogno di riaggiornarsi con un nuovo vertice di maggioranza - ha spiegato Antonio Tajani - perché attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti». Il Ponte «lo voglio fare e non mi interessano gli scontri», ha ribadito Salvini, esprimendo disappunto per qualche titolo di giornale ma rinfrancato dall’aver letto che «sono a favore» dell’opera «grandi architetti come Fuksas, Libeskind, le associazioni degli agricoltori, dei commercianti, degli imprenditori, dei camionisti, l’amministratore di Enel, quello di Ferrovie dello Stato, Confindustria».

RIPRODUZIONE RISERVATA