VaiOnline
Il progetto.
01 novembre 2025 alle 00:28

Il piano B di Salvini: «Non voglio scontri, mi interessa il Ponte» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il primo obiettivo è mettere in sicurezza i 3 miliardi stanziati dalla manovra dell’anno scorso per il Ponte sullo Stretto, perché ormai i lavori slitteranno almeno all’inizio del 2026. E, come assicurano dal Mit, non sarà un problema né tecnico né politico. Decisamente più incerta è la seconda missione di Matteo Salvini, che con i tecnici del ministero dovrà rispondere ai rilievi della Corte dei conti, alla luce delle motivazioni che sono attese non prima di dicembre. Il vicepremier illustrerà il percorso nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Tra il timore di ricorsi, la cautela suggerita da varie anime dell’esecutivo e la necessità di far rientrare lo scontro istituzionale (guardato con attenzione anche dal Quirinale) la strategia uscita dal vertice di giovedì a Palazzo Chigi è attendista. Per ora è accantonata l’idea di insistere per far registrare «con riserva» la delibera del Cipess a cui i giudici contabili hanno negato il visto di legittimità. E sono stati anche abbassati i toni duri delle prime reazioni. «Il governo non ha bisogno di riaggiornarsi con un nuovo vertice di maggioranza - ha spiegato Antonio Tajani - perché attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti». Il Ponte «lo voglio fare e non mi interessano gli scontri», ha ribadito Salvini, esprimendo disappunto per qualche titolo di giornale ma rinfrancato dall’aver letto che «sono a favore» dell’opera «grandi architetti come Fuksas, Libeskind, le associazioni degli agricoltori, dei commercianti, degli imprenditori, dei camionisti, l’amministratore di Enel, quello di Ferrovie dello Stato, Confindustria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 
Giallo di Garlasco

«Sempio, i soldi non erano per i legali»

La Finanza segnala anomalie. I Pm studiano i conti del padre dell’indagato 