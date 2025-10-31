Gioco d’azzardo: «Spesa sarda sopra la media nazionale» 

La Sardegna è ai primi posti in Italia per spesa pro capite nel gioco on-line, con 1.663 euro per abitante, a fronte di una media nazionale di circa 1.350 euro. Allo stesso tempo, l’Isola è tra le regioni con il maggior numero di famiglie mononucleari: il 36% del totale, che supera il 40% nella fascia d’età oltre i 75 anni. È il quadro emerso nel corso della riunione del Consiglio generale di Anteas Sardegna, l’associazione di volontariato nata dalla Federazione dei pensionati Cisl.

«Sono numeri che parlano di un disagio silenzioso, di una solitudine crescente e di un tessuto sociale che va ricucito c on urgenza – ha detto Pier Luigi Ledda, il segretario generale della Cisl isolana intervenuto ai lavori di ieri –. Dietro questi dati ci sono persone, anziani soli, giovani disorientati, famiglie in difficoltà. La risposta non può essere solo assistenziale, ma deve essere comunitaria: ricostruire relazioni, prossimità, fiducia. È questo il ruolo del Terzo Settore e della rete Anteas, una vera e propria infrastruttura sociale dell’Isola». Giuseppe Di Biase, presidente nazionale dell’associazione, ha ricordato che «è impegno di tutti colmare i vuoti sociali, riempire gli spazi di solitudine con relazioni autentiche, solidarietà e prossimità».

