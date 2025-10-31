VaiOnline
Giallo di Garlasco
01 novembre 2025 alle 00:28

«Sempio, i soldi non erano per i legali» 

La Finanza segnala anomalie. I Pm studiano i conti del padre dell’indagato 

Brescia. Analizzare movimenti bancari, i messaggi inviati e ricevuti e poi riascoltare intercettazioni ambientali e telefoniche. È il lavoro in corso nella Procura di Brescia dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, che per la pm Claudia Moregola avrebbe corrotto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per far scagionare, nel 2017, il figlio accusato per la prima volta dell’omicidio di Chiara Poggi.

«Pagare quei signori»

Una corruzione che passerebbe da quegli ormai famosi 20-30 mila euro indicati nel biglietto trovato in un’agenda-rubrica a casa Sempio. Secondo le indagini «le modalità prospettate sembrano più vicine all’ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia», hanno scritto le Fiamme Gialle in un’annotazione che parla di «anomalie». Il riferimento degli inquirenti è all’intercettazione ambientale del 10 febbraio 2017, quando in auto Giuseppe Sempio parlando in dialetto dice alla moglie: «Dobbiamo trovare la formula di pagare quei signori». «Sicuramente intendevo gli avvocati parlando di quei signori lì - ha messo poi a verbale il 26 settembre Giuseppe Sempio, operaio in pensione, sentito dopo la perquisizione disposta dalla pm - Ogni prelievo fatto era sicuramente per gli avvocati». Ma per chi indaga non è così.

L’analisi dei telefoni

Per questo lunedì inizierà, alla presenza delle difese, la copia forense del contenuto dei telefoni sequestrati a Sempio senior e a Venditti. Tra le «anomalie» sulle quali la Procura bresciana sta indagando ci sono le intercettazioni su Andrea Sempio, nella prima inchiesta, che «dalle dichiarazioni del carabiniere Giuseppe Spoto vennero fatte in fretta perché esplicitamente sollecitate dal pm dottor Venditti che ne richiedeva l’urgenza per avanzare richiesta di archiviazione». Ma anche le dichiarazioni del luogotenente Silvio Sapone - anche lui non indagato - che ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con Andrea Sempio all’epoca dell’archiviazione. Parole che per i carabinieri di Milano che hanno depositato un’informativa «vengono però smentite dai dati oggettivi» tra cui quello in base al quale si evince che «l’utenza di Sapone il 21 gennaio 2017 prova a contattare per quattro volte l’utenza di Sempio che non risponde».

RIPRODUZIONE RISERVATA

