La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso» 

«La scusa è tutelare l’ambiente, peccato che poi fermino i pescatori ma non le multinazionali dell’energia, intenzionate a sistemare pale eoliche nel nostro mare», tuona una donna che passeggia nervosamente su quella banchina listata a lutto, dove i pescherecci sono ancorati da tempo e ci resteranno per un altro mese. «Vogliono farci morire», dice Domenico Pangrani, pescatore e ristoratore di Santa Teresa di Gallura. Ieri a La Caletta di Siniscola il “mondo del mare” ha strillato la sua rabbia contro il decreto ministeriale “blocca-pesca”. «È un abuso che arriva dal Governo. Comunque, ci faremo sentire anche al Ministero».

Rabbia condivisa

Il malcontento abbraccia l’Isola. I pescatori hanno scelto la località-simbolo della costa orientale dove i pescherecci sono in quantità e la pesca rappresenta una voce fondamentale dell’economia locale. Un enorme striscione sintetizza: “Sono questi gli aiuti promessi per le piccole e medie imprese? Tra un mese abbiamo tutti i pagamenti fiscali. E le paghe dei dipendenti? Qualcuno ci spieghi come può sopravvivere un’impresa che sta due mesi ferma”. Il Governo finisce nel mirino, con il provvedimento del 29 ottobre. «Lo riteniamo inaccettabile», dice Giovanni Vitiello, pescatore di La Caletta. Il ministero dell’Agricoltura ha deciso di estendere a tutto il mese di novembre il fermo biologico. Una novità che ha colto di sorpresa il mondo isolano della pesca. Una notizia che a La Caletta è deflagrata, suscitando un profondo senso di ribellione. Vitiello prosegue: «Questa decisione viene prolungata, con la scusa che siamo i distruttori del mare. Facciamo semplicemente il nostro lavoro, con sconfinata dignità. La preoccupazione maggiore è per i giovani, per il loro futuro: hanno investito, comprato barche. Come faranno a pagare questi debiti senza lavorare?».

Il decreto

Ribattezzato “blocca-pesca”, il provvedimento ministeriale impone l’interruzione delle attività di pesca, fino al 30 novembre, per le imbarcazioni autorizzate all’utilizzo delle reti a strascico. «Dopo un mese di blocco, adesso ci dicono di punto in bianco che dobbiamo stare fermi, senza lavorare, altri 30 giorni», ribatte Domenico Pangrani. Il pescatore di Santa Teresa di Gallura, nonché ristoratore, aggiunge: «Ci trattano come dei delinquenti, come pezze da piedi. Ci vogliono mandare gambe all’aria? Ci ribelleremo. Ho sette dipendenti, non possiamo continuare a maturare debiti. Vogliamo la stessa dignità degli altri lavoratori. Siamo stufi, inizieremo a manifestare con costanza. Senza violenza, ma ci faremo sentire».

Pale eoliche

Il fermo-pesca non è il solo incubo ricorrente, per chi da una vita è abituato a solcare le coste dell’Isola. «Abbiamo il sospetto che dietro questi continui disagi, questi blocchi, ci siano pure le pale eoliche», precisa Vitiello. «Se continuiamo con questo andazzo, ci porteranno ad abbandonare il nostro mestiere». Il giornalista ed ex deputato, Mauro Pili, puntualizza: «La Caletta rischia di avere le gambe segate da un progetto nefasto che una multinazionale sta mettendo in campo. Questa società vuole realizzare qui un parco eolico offshore, a mare, di 65 pale alte 350 metri». Pili rincara: «Non può morire un mercato importante come quello del mare. Il mare è un bene economico che ha bisogno di essere tutelato: sì, perché è pesca ma pure orizzonte, quindi paesaggio». Davide Fadda, del Presidio permanente del popolo sardo, conclude: «Si blocca la pesca, si blocca l’agricoltura: si rende ogni singola attività non redditizia. La ragione è una sola: si vuole dare il nostro territorio, sia a terra sia a mare, per la speculazione energetica. Quaranta miliardi di Pnrr sono una condanna per la nostra Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA