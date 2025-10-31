«La fibromialgia nei nuovi Lea» 

La fibromialgia, nelle forme più gravi del dolore diffuso, spesso associato ad affaticamento, rigidità e insonnia, verrà inserito nei nuovi Lea, i livelli essenziali di assistenza. Lo ha proposto la Conferenza Stato-Regioni. «Il passaggio è cruciale per il riconoscimento ufficiale della patologia a livello nazionale», commenta il deputato Salvatore Deidda. L'aggiornamento dei Lea include «nuove prestazioni per la salute mentale e i disturbi del comportamento alimentare, nonché l’accesso a test diagnostici non invasivi e appunto l’ampliamento delle esenzioni per patologie croniche e invalidanti, come la fibromialgia, ma anche l’idrosadenite suppurativa e la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari. Ora – conclude Deidda – il percorso continua con il passaggio nelle commissioni parlamentari per l’approvazione definitiva».

