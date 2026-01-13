Oltre 4 milioni per servizi e opere pubbliche 

Oltre 4 milioni e 700 mila euro per il Comune di Oliena nel 2026. È questa la quota del bilancio comunale, annunciata dal sindaco Bastiano Congiu, che deriva da finanziamenti ottenuti tramite bandi e trasferimenti pubblici. Le risorse serviranno per servizi sociali, scuola, viabilità, edilizia scolastica, sport e cultura. «Sono vincolate - dice Congiu -. Ogni euro ricevuto deve essere speso esclusivamente per lo scopo per cui è stato assegnato, con controlli rigorosi».

Nel bilancio le spese correnti ammontano a 7,75 milioni di euro (54,33 per cento) e garantiscono il funzionamento dell’ente con relativo personale, servizi sociali, scuola, cultura, le manutenzioni ordinarie, il sostegno alle fasce più fragili. Le spese in conto capitale, pari a 5,12 milioni di euro (35,91 per cento), finanziano il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028: dalla realizzazione della Rsa alla viabilità urbana e rurale, dagli impianti sportivi a scuole, auditorium e biblioteca, fino ai beni culturali e sicurezza. A questi si aggiungono interventi già avviati e lavori finanziati da altri enti. Nel complesso, gli investimenti programmati e in corso superano i 23 milioni di euro, che incidono sulla qualità della vita e sul futuro del territorio.

