Oggi il Napoli riceve il Parma L’Inter col Lecce 

Una serata di sfide delicate, fra scudetto e salvezza. Oggi si giocano i primi due recuperi della giornata numero 16 saltata per la Supercoppa italiana: Napoli-Parma e Inter-Lecce.

Il Napoli, negata la fuga all'Inter e al top psicologico e fisico, affronta il Parma (ore 18.30), la prima di due partite di seguito al Maradona visto che sabato arriva il Sassuolo, per dimostrare di voler rimanere nella corsa scudetto. Una coppia di partite in cui McTominay e compagni dovranno dimostrare di saper vincere anche senza la guida a bordocampo di Conte, punito con due giornate di squalifica. L'obiettivo azzurro dopo il 2-2 a San Siro è ora chiudere il girone di andata ancora in pieno sprint scudetto, in una giornata di recupero che vede i nerazzurri in casa con il Lecce. ll Parma può esibire una classifica ottimale in chiave salvezza.

Qui Inter

La regina del campionato non può concedersi pause. Chivu ha vinto quattro delle ultime cinque e arriva da un pari-show col Napoli. Stasera il Lecce – che lotta per non retrocedere – appare vittima designata, ma il nostro campionato è ricco di sorprese. Di Francesco sfida il miglior attacco del campionato: «Dobbiamo essere corti e compatti, attaccando uniti, ci saranno dei momenti in cui soffriremo, come hanno fatto loro contro grandi e piccole squadre come la nostra. Conosciamo il potenziale e dobbiamo saper sorprenderli, altrimenti saremo lì ad aspettarli», questa la sfida lanciata dall’ex tecnico di Cagliari e Roma. (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA