Niente da fare per Sofia Pintore Miss Italia è Katia Buchicchio 

La lunga, interminabile e noiosa notte di Miss Italia incorona Katia Buchicchio. È lei la vincitrice dell’edizione numero 86 del famoso concorso di bellezza, considerato dai più anacronistico, eletta nella finale presentata da Nunzia De Girolamo e Marco Carrara al palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, alla quale è approdata come Miss Miluna Basilicata.

Al secondo posto ex aequo Fanny Tardioli, Miss Umbria, e Asia Campanelli, Miss Marche. Nulla da fare per la diciottenne di Nuoro Sofia Pintore, Miss Sardegna 2025, e la veneziana Anastasia Orrù, 22 anni, sarda per parte di padre e Miss Rocchetta Bellezza Veneto, che sono state eliminate all’inizio della gara che ha visto concorrere 40 ragazze. Le finaliste che si sono contese la corona davanti alla giuria presieduta da Francesca Pascale e formata da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e il comico Maurizio Casagrande, alla presenza di Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron Enzo. Capitanate dalle ex Edelfa Chiara Masciotta e Ofelia Passaponti, Miss Italia in carica, le aspiranti al titolo si sono sfidate in prove di vario genere. Dopo la prima selezione, che ha premiato, oltre a Buchicchio, Tardioli e Campanelli, Alessia Pelliccioni (Miss Rocchetta Bellezza Marche), Arianna Garofalo (Miss Framesi Lombardia), Ludovica Lombardi (Miss Eleganza Campania), Alice Petagna (Miss Abruzzo, incinta di 5 mesi) e Annarosa Cascone (Miss Campania), la terzina finale. Il resto è storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA