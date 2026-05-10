«Nel patto manca la città metropolitana» 

«Bene lavorare sulla destagionalizzazione e sul rafforzamento dei collegamenti aerei, ma il progetto deve essere realmente condiviso». È la posizione di Iniziativa Alghero sul patto per la destagionalizzazione recentemente sottoscritto da Comune, Confcommercio e Sogeaal. Per il presidente dell'associazione Francesco Sasso tra le principali criticità emerge l’assenza della Città Metropolitana di Sassari, nonostante il progetto venga presentato come strategia per tutto il Nord Ovest della Sardegna. «Manca proprio l’ente che dovrebbe coordinare una visione di area vasta», osserva.

Dubbi anche sull’assenza degli altri Comuni turistici del territorio, come Castelsardo o Stintino. Nel mirino soprattutto l’ipotesi di utilizzare parte dell’imposta di soggiorno del Comune di Alghero per finanziare il piano. «Mancano accordi chiari, una governance condivisa e una partecipazione economica concreta degli altri enti locali», sottolinea Sasso. Per Iniziativa Alghero il rischio è che il progetto resti un semplice annuncio programmatico, senza una strategia strutturata fatta di servizi, infrastrutture e programmazione territoriale.

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