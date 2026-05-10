VaiOnline
Alghero.
11 maggio 2026 alle 00:35

«Nel patto manca la città metropolitana» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Bene lavorare sulla destagionalizzazione e sul rafforzamento dei collegamenti aerei, ma il progetto deve essere realmente condiviso». È la posizione di Iniziativa Alghero sul patto per la destagionalizzazione recentemente sottoscritto da Comune, Confcommercio e Sogeaal. Per il presidente dell'associazione Francesco Sasso tra le principali criticità emerge l’assenza della Città Metropolitana di Sassari, nonostante il progetto venga presentato come strategia per tutto il Nord Ovest della Sardegna. «Manca proprio l’ente che dovrebbe coordinare una visione di area vasta», osserva.

Dubbi anche sull’assenza degli altri Comuni turistici del territorio, come Castelsardo o Stintino. Nel mirino soprattutto l’ipotesi di utilizzare parte dell’imposta di soggiorno del Comune di Alghero per finanziare il piano. «Mancano accordi chiari, una governance condivisa e una partecipazione economica concreta degli altri enti locali», sottolinea Sasso. Per Iniziativa Alghero il rischio è che il progetto resti un semplice annuncio programmatico, senza una strategia strutturata fatta di servizi, infrastrutture e programmazione territoriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo diviso sulla tassa d’imbarco

M5S e Orizzonte Comune per l’abolizione nei soli mesi invernali, Pd e Avs contrari 
Roberto Murgia
A pochi mesi dalla privatizzazione «condizioni e prospettive dei dipendenti sono in secondo piano»

I lavoratori fermano l’aeroporto

Nello scalo di Cagliari quattro ore di sciopero: «Sogaer inadempiente» 
Alessandra Carta
Caos alla cultura

Film su Regeni, Giuli licenzia lo staff

Due dirigenti revocati per il mancato finanziamento di “Tutto il male del mondo” 
Garlasco

I Ris di Cagliari: «L’arma  che ha ucciso Chiara lavata e messa in uno zaino»

L’accusa dei pm: Sempio ha compiuto un’aggressione cieca e spoporzionata 