Nefrologia, la prevenzione a scuola 

Un nefrologo a scuola è il titolo del progetto di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado mirato ad aumentare la consapevolezza sulle malattie renali e sui fattori di rischio e a promotore le abitudini di vita salutari.

Viene portato avanti dalla Asl del Sulcis Iglesiente in collaborazione con l’Apent (progetto fortemente voluto anche dal presidente Giampiero Bindo scomparso nei giorni scorsi) nella giornata di odierna farà tappa a Giba presso la suola primaria. La giornata dedicata all’informazione per la la prevenzioni delle malattie renali inizierà alle 9 con la presentazione del progetto e la spiegazione a misura di bambino sulle funzioni dell’apparato urinario e dei reni, dei fattori di rischio e come investire sul futuro della nostra salute.A presenziare la giornata sarà la dottoressa Katiuscia Rosas, Nefrologo responsabile della Asl Sulcis e Paolo Milia collaboratore professionale sanitario. (f. m.)

