VaiOnline
Giba.
14 gennaio 2026 alle 00:29

Nefrologia, la prevenzione a scuola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nefrologo a scuola è il titolo del progetto di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado mirato ad aumentare la consapevolezza sulle malattie renali e sui fattori di rischio e a promotore le abitudini di vita salutari.

Viene portato avanti dalla Asl del Sulcis Iglesiente in collaborazione con l’Apent (progetto fortemente voluto anche dal presidente Giampiero Bindo scomparso nei giorni scorsi) nella giornata di odierna farà tappa a Giba presso la suola primaria. La giornata dedicata all’informazione per la la prevenzioni delle malattie renali inizierà alle 9 con la presentazione del progetto e la spiegazione a misura di bambino sulle funzioni dell’apparato urinario e dei reni, dei fattori di rischio e come investire sul futuro della nostra salute.A presenziare la giornata sarà la dottoressa Katiuscia Rosas, Nefrologo responsabile della Asl Sulcis e Paolo Milia collaboratore professionale sanitario. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda