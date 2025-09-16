VaiOnline
Villasimius.
17 settembre 2025 alle 00:23

Mostre contro la piaga dei roghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’incendio che ha devastato Punta Molentis lo scorso 27 luglio ha lasciato il segno. E così la Giunta comunale di Villasimius ha approvato una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema della piaga, appunto, degli incendi in Sardegna e più in generale sull’inquinamento ambientale e sulle azioni di tutela da intraprendere.

Il primo appuntamento è per sabato 20 in piazza Margherita Hack con la proiezione del documentario “Fuochi” della durata di 51 minuti. Un’opera particolarmente apprezzata che aiuta a ricostruire il rapporto perduto tra uomo e fuoco. Durante la stessa serata, sempre in piazza Hack, si esibiranno i Tenores di Neoneli con dei brani a tema.

Tra settembre e ottobre saranno inoltre inaugurate due mostre. La prima, di pittura, sarà dedicata alla fauna marina del mar Mediterraneo. La seconda sarà invece dedicata alla sensibilizzazione sull’inquinamento ambientale. Entrambe le mostre, della durata di circa un mese, si terranno a Casa Todde. Per l’intero programma, studiato anche «per intrattenere i visitatori presenti sul territorio e favorire il turismo durante la stagione autunnale» l’amministrazione comunale ha messo a disposizione undicimila e 500 euro. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 