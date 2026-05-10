monastir senza limiti, la finale è sua 

Monastir 3

Flaminia 3

Monastir (4-2-3-1) : Mereu; Pinna, Collu, Porru, Piseddu (22’ st Cortinovis); Conti, Corcione; Gibilterra (27’ st Naguël), Piro, Leone (34’ st Masia); Aloia (8’ sts Solmonte). In panchina Fusco, Pisano, Piras, Jah, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Flaminia Civitacastellana (3-4-3) : Torrielli; Achy (8’ sts Neri), Tuia, Bonugli (27’ st Penchini); Falilò (22’ st Polidori), Malaccari, Ricozzi (31’ st Maccari), Casoli; Sirbu, Tascini, Burla (31’ st Massari). In panchina Falocco, Falli, Orlandi. Allenatore Onofri.

Arbitro : Branzoni di Mestre.

Reti : pt 7’ Leone, 11’ Tascini; st 17’ Corcione, 22’ Aloia (r), 45’ Polidori (r), 51’ Tascini.

Note : ammoniti Casoli, Ricozzi, Conti, Tuia, Maccari, Corcione, Piro, Massari, Pinna.

MONASTIR. Il Monastir continua a sognare: ieri al Comunale tanti gol e spettacolo nella semifinale playoff di Serie D con la Flaminia Civitacastellana, con un 3-3 finale (dopo i supplementari) che premia la squadra di Angheleddu per il miglior piazzamento nella stagione regolare (terza). Così i campidanesi vanno in finale, dove affronteranno il Trastevere. Per i padroni di casa reti di Leone nel primo tempo e Corcione e Aloia nella ripresa, per i laziali doppietta di Tascini e gol di Polidori. «La finale è un traguardo meritato», commenta l’allenatore Marcello Angheleddu, «i ragazzi hanno dimostrato di poter competere a questi livelli, si sono confrontati alla pari con una squadra dalle forti individualità».

La gara

Al 7’ subito il vantaggio campidanese: Piro crossa per Leone che controlla il pallone, calcia e insacca sul primo palo. Al 10’ rispondono i laziali con una rovesciata di Bonugli fuori di poco. All’11’ la Flaminia pareggia: Mereu tocca per Porru che fa un lancio, la palla sbatte su Tascini e termina in rete. Al 27’ Casoli ci prova dalla distanza ma la conclusione va sul fondo. Al 37’ l’arbitro annulla un gol a Tascini per fallo su Collu. All’8’ della ripresa tiro rasoterra di Gibilterra in area parato da Torrielli. Al 16’ Pinna calcia direttamente dalla bandierina, il portiere sventa. Dopo 1’ i biancoblù tornano avanti: dal corner Corcione tira in porta e insacca con una traiettoria perfetta. Al 22’ l’arbitro assegna un rigore ai campidanesi per fallo di Bonugli su Piro: Aloia dal dischetto fa tris. Al 28’ Naguël serve Conti che calcia sull’esterno della rete. Al 36’ colpo di testa di Polidori a lato su cross di Sirbu. Al 39’ Torrielli devia in corner una punizione di Pinna.

Finale caldo

Al 45’ l’arbitro ravvisa un fallo di mano di Collu e assegna un rigore ai laziali trasformato da Polidori. Finale di sofferenza per il Monastir: al 47’ Tascini calcia alto da buona posizione. Al 48’ Torrielli alza sopra la traversa un tiro da fuori di Naguël. Al 51’ la Flaminia agguanta il pari in extremis con Tascini, che insacca di testa per la sua doppietta. Si va dunque ai supplementari: al 4’ Masia calcia alto su punizione. Al 7’ Torrielli devia un tiro di Corcione dalla bandierina. Nell’angolo successivo Pinna calcia in porta e la palla va a lato di un soffio. Al 9’ occasione Flaminia con Sirbu che calcia forte e alto. Al 12’ tentativo da centrocampo di Naguël che trova l’esterno della rete. Nel secondo supplementare i biancoblù gestiscono il risultato e conquistano il prezioso pari che vale la finale di domenica in trasferta col Trastevere.

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