Molesta una minorenne, muore dopo le botte 

Taranto. Era stato preso a calci e pugni nei giardini pubblici di Manduria perché si sospettava che avesse molestato un gruppo di ragazzine. È morto poche ore più tardi in ospedale. La Procura ha aperto un’inchiesta sul decesso di un 62enne di Napoli che era stato ospite per qualche tempo in una struttura riabilitativa per problemi di alcol. Sabato sera l’uomo avrebbe importunato alcune minorenni. Una di loro, spaventata, aveva avvisato il fidanzatino, che si era precipitato sul posto e aveva colpito l’uomo con violenza. Alcuni passanti avevano allertato i carabinieri e i sanitari del 118 ma all’arrivo dell’ambulanza, il 62enne aveva rifiutato il trasporto in pronto soccorso, nonostante le evidenti contusioni al volto. Ventiquattr’ore più tardi è stato notato nel quartiere archeologico, riverso su una panchina e incapace di rialzarsi. Trasportato al pronto soccorso, radiografie e Tac non avevano evidenziato fratture o emorragie interne. In serata però il quadro clinico è precipitato. Trasferito in terapia intensiva, l’uomo è deceduto poco dopo. I carabinieri, che hanno identificato il giovanissimo aggressore, devono stabilire se in seguito l’uomo abbia subito altre aggressioni. Oggi pomeriggio l’autopsia potrà dare qualche elemento di certezza.

