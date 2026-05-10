Mitica 500, tutto pronto per il raduno 

Una passione per tantissimi amanti del mondo dei motori e delle macchine che hanno fatto la storia dell’Italia. Così ritorna domenica 24 maggio il raduno, giunto alla 24esima edizione, della mitica Fiat 500 e delle auto d’epoca che si svolgerà a San Gavino in via Roma con le iscrizioni aperte a partire delle 9. La manifestazione, che coinvolge gli appassionati provenienti da tutta la Sardegna, è organizzata da “Gli amici della 500 di San Gavino Monreale”. Dalle 9 sarà possibile ammirare le auto; alle 11.30 la partenza per un giro turistico di San Gavino, diventato il paese dei bellissimi murales visitabili da tutti grazie all’opera instancabile dei volontari dell’associazione culturale ‘Skizzo’ e del pittore Sergio Putzu, che ha realizzato tantissime opere d’arte in via Eleonora d’Arborea. Le 500 percorreranno via Roma con soste per ammirare i murales e visiteranno la storica fonderia.I festeggiamenti si concluderanno con le premiazioni dell’auto più vecchia, più giovane, più sgangherata, più lontana e più originale. «Questa macchina», spiegano gli organizzatori, «ha fatto la storia della nostra gioventù». Nel Medio Campidano i circoli sono sempre di più. Oltre a San Gavino tantissimi iscritti anche a Sardara, Villacidro, Pabillonis, Guspini Sanluri e Uras, solo per citare alcuni circoli. Per informazioni chiamare ai numeri 393-5739741, 340-6179270 e 347-8942748. ( g.pit. )

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