Miss mamma Sardegna conquista un’altra fascia 

Selargius - insieme a Quartu - protagonista nella finale nazionale di Miss mamma italiana 2025, ospitata domenica sera in piazza Don Minzoni a Bellaria.

Tra le 18 finaliste, due mamme sarde hanno conquistato fasce importanti: Natalia Gekaliuk, 31 anni, libera professionista di Selargius e mamma di Alessio e Arianna, si è aggiudicata il titolo di “Miss mamma italiana Eleganza”. Isabel Sardu, 42 anni, attrice di Quartu e mamma della piccola Sophie di 11 mesi, è stata premiata come “Miss mamma italiana Sprint”. Mentre il titolo assoluto di Miss mamma Italiana 2025 è andato a Sara Besutti, 27 anni, agente di commercio di Sabbioneta. Per Natalia Gekaliuk, estetista di origini russe ma residente a Su Planu da anni con il marito e i due figli, un doppio titolo dopo l’incoronazione a fine agosto come Miss mamma Sardegna per il 2025, il concorso organizzato dalla Lady Music di Gianfranco Campus.

Bellezza, eleganza e simpatia le qualità della mamma di Selargius premiate dalla giuria, con il sogno di aprire un centro estetico tutto suo.

