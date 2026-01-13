Mezza città ostaggio di un pino 

L’odissea del traffico cittadino sembra non avere fine. Da sabato mattina a essere interessata da nuove transenne è la salita di viale Buoncammino, lato piazza d’Armi, e contestualmente l’accesso a viale Giussani. La causa? Due pini pericolanti dopo la forte bufera di vento dello scorso fine settimana.

Il caos tra automobilisti, motociclisti e mezzi di trasporto pubblico da cinque giorni imbottigliati nel traffico. Costretti a scegliere se svoltare verso viale San Vincenzo e viale Merello o effettuare pericolose inversioni di marcia, in entrambi i casi con il rischio di rimanere ancora una volta tra ingorghi inevitabili.

Il problema

Un blocco necessario a causa di un pino in particolare: le forti raffiche di vento di sabato mattina ne avrebbero determinato il cedimento verso la carreggiata e il concreto rischio di crollo. Un secondo, per fortuna non adiacente alla strada, è stato recintato e, dopo i controlli del perito agrario, indicato come “propenso al cedimento”.

«L’albero verrà abbattuto oggi» fa sapere l’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi, «aspettavamo solo l’autorizzazione dalla soprintendenza». Necessario l’intervento dell’ufficio preposto perché i pini interessati dal cedimento sono tutelati. «Fanno parte di un’alberata monumentale – spiega Elena Boldetti, alla guida della Soprintendenza di Cagliari –. Ciò significa che la sua progettazione risponde ad un piano agronomico ben definito, storicizzato e tutelato dalla soprintendenza», che in termini pratici «impedisce la rimozione di un albero senza la sua immediata sostituzione».

I pini sradicati verranno quindi sostituiti con due alberi di «egual portata», più vicini possibile all’impatto visivo dei precedenti, o che possano crescere nei prossimi anni e colmare il vuoto lasciato, rispettando il progetto del viale. «Per quanto il nostro ufficio lavori sempre in tutela degli alberi – sottolinea la soprintendente –, il caso del pino di via Giussani rappresenta un chiaro pericolo e ha determinato negli ultimi giorni un grave disagio per i cittadini. Per questo non abbiamo esitato a firmare l’autorizzazione per l’abbattimento dopo aver ricevuto, lunedì sera, la relazione agronomica dal Comune».

L’opposizione

«I disagi creati a famiglie, studenti e lavoratori, e l'incapacità di limitarli, sono inaccettabili – lamenta Roberto Mura, consigliere di minoranza –, considerato anche che i pini di viale Buoncammino sono sotto verifica da anni e che l'allerta per vento forte è stata emanata dal sindaco stesso». È quindi urgente che «il Comune si doti di una struttura che sia capace di prevenire questi pericoli e questi disagi».

L’ordinanza

Per consentire gli interventi necessari, il Comune ha disposto la chiusura parziale e temporanea di via Giussani. Modifiche al traffico anche nel tratto tra via Anfiteatro e via Nicolodi: sarà possibile percorrere parte del viale interessato dal crollo esclusivamente in direzione via Nicolodi. Svolta obbligatoria a sinistra anche all'intersezione tra via Giussani e via Nicolodi. Il provvedimento pubblicato ieri mattina, resterà in vigore sino alla fine dei lavori.

L’orto

Una situazione emergenziale a cui si aggiunge una nuova segnalazione alla soprintendenza cittadina: un albero dal lato del Convento incomberebbe sull’Orto dei cappuccini, rappresentando un ulteriore pericolo pubblico.

