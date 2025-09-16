VaiOnline
Colleferro.
17 settembre 2025 alle 00:25

Mattarella ricorda Willy Monteiro Duarte: «Un italiano esemplare, un nostro ragazzo» 

COLLEFERRO. A cinque anni dal pestaggio che lo uccise, il 21enne Willy Monteiro Duarte è stato ricordato da Sergio Mattarella: «È un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata e brutale mentre cercava di difendere un amico e di placare gli animi per evitare che si scatenasse una rissa», ha scandito. Nel ricordare Willy come un «italiano esemplare», il capo dello Stato ha citato Martin Luther King: «L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la violenza». Il presidente della Repubblica ha voluto incontrare in forma privata la madre e la sorella del giovane, Lucia e Milena Monteiro Duarte. La prima ha detto: «Non vogliamo che sia ricordato come un eroe, ma come un ragazzo semplice e amico di tutti. Il messaggio che portiamo avanti da cinque anni è vivere con la pace nel cuore, senza odio».

