Marcia della pace, atteso l’arcivescovo di Teheran 

Domenica, alle 15.30, si svolgerà a Macomer la XXXIX marcia della pace, che coinvolge l’intera Isola. Si parte dalla chiesa della Madonna Missionaria, si proseguirà per via Toscana, piazza Sant’Antonio, via Gramsci, via Castelsardo, via Lussu, viale Nenni, viale Sant’Antonio, via Umbria, piazza Italia, via Emilia fino a giungere nella chiesa della Madonna Missionaria. Organizza la delegazione regionale Caritas, in collaborazione con il Csv Sardegna Solidale. Tante le adesioni, dalla diocesi di Alghero-Bosa al Comune di Macomer.

Sono attese migliaia di persone, rappresentanti della Regione, autorità locali, associazioni, Caritas, mondo della scuola e del volontariato, sacerdoti, laici e laiche, religiosi e religiose, famiglie. Una marcia di ampio respiro per riflettere su come affrontare la spirale di odio che continua e generare conflitti nel mondo e a influire negativamente sulle relazioni tra le persone. La marcia sarà presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino. Parteciperanno monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda, e altri vescovi. Prevista una veglia di preghiera, presieduta dal cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini in Iran . (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA