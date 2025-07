Marcello, bis di bronzo 

L’ultima medaglia sarda a Grosseto arriva di corsa. La porta la Junior asseminese Elisa Marcello, che si mette al collo il bronzo nei 200 metri con una bella seconda parte di gara. Assente la favoritissima Elisa Valensin (Fiamme Oro), fuori dalla portata della velocista del Cus Cagliari, Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che bissa il successo dei 100 in 23”77 (-1,6 m/s), Marcello è preceduta per 4 centesimi da Melissa Turchi (La Fratellanza 1874 Modena, 24”31) chiudendo in 24”35 e beffando per millesimi Lavinia Capasso (Milardi Rieti), che le aveva negato l’argento nella finale indoor di febbraio ad Ancona.

Il medagliere

La sprinter allenata da Andrea Sole, che in batteria si era imposta in 24”14 (con vento +0,5) incamera il secondo bronzo stagionale, il terzo per la Sardegna in questa edizione dei campionati italiani Under 20 e Under 23, dopo quelli di Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) nell’alto Juniores e di Maria Laura Sotgiu (Ichnos) negli 800 Juniores. A spiccare è il titolo italiano di Andrea Demontis nell’asta Promesse.

Il tecnico

«È andata meglio in qualifica, anche se in finale vento e caldo hanno influito», ammette l’allenatore Andrea Sole. «La stagione è stata un po’ complicata (tra infortuni e diploma) perciò dobbiamo esser soddisfatti dei due bronzi. Forse c’era la possibilità di conquistare l’argento, ma non di più. Venerdì a Foligno speriamo di correre con un tempo migliore e sarà quello l’obiettivo per inseguire la convocazione per i campionati Europei».

Le altre gare di ieri

Nei 200 metri Promesse maschili, ottavo posto in finale per il marese Emanuele Perra (Riccardi Milano) in 21”95 (vento contrario di -3,6 m/s). Una prestazione sostanzialmente in linea con i propri livelli, dato che quest’anno l’ex Tespiense aveva corso in 21”36 con vento favorevole (1,7). Podio sfiorato nei 400 ostacoli Juniores per un altro atleta del Cus Cagliari, Francesco Alpigiano, quarto in 53”19 nonostante la partenza in ottava corsia. Meno bene la Luca Flore (Atl. Oristano), ottavo nella finale Pr omesse in 54”21, dopo un errore su uno degli ultimi ostacoli. Nei 3000 siepi Juniores, 15° Daniele Schirru (Atl. E. Sanna Elmas) in 10’00”16.

RIPRODUZIONE RISERVATA