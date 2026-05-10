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Presidenza della Figc.
11 maggio 2026 alle 00:33

Malagò-Abete, è la settimana delle candidature 

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Roma. La partita per le elezioni della Federcalcio entra nel vivo. La settimana decisiva per le candidature (scadenza il 13 maggio) comincia oggi per Giovanni Malagò, atteso a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni per la consegna del collare d’oro dell’Ordine Olimpico. Sono, infatti, anche i giorni della visita della presidente del Cio Kirsty Coventry che domani consegnerà l’alta onorificenza anche al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Intanto vanno avanti le consultazioni all’interno delle componenti federali chiamate a votare il prossimo presidente della Figc il 22 giugno: Malagò e Giancarlo Abete restano gli unici in corsa e in questi giorni era previsto anche un incontro tra i due. I due stanno ultimando i programmi e sono a caccia di voti, in attesa che Serie B e C, incontrate la scorsa settimana, vengano allo scoperto, come hanno già fatto Aic e Aiac, schierate con l’ex presidente del Coni. La settimana sarà appunto decisiva sul fronte candidati e per Malagò restano le incognite legate alle indiscrezioni di marca politica che lo indicano come ineleggibile alla presidenza Figc in base all’istituto del cooling off period o pantouflage (“periodo di raffreddamento”). Malagò, che sulla materia si avvarrà di pareri che confutano la presunta ineleggibilità, non ha dunque ancora sciolto la riserva sula discesa in campo.

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