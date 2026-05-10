L’Ussana crede nella rimonta 

«Sicuramente è stata una bellissima partita, contro una squadra fortissima sia dal punto di vista individuale che tattico. Nonostante il nostro vantaggio, loro sono stati bravissimi nel giro di pochi minuti a portarsi sul 3-1. Le sensazioni però devono essere positive: abbiamo ancora 40 minuti per provare a ribaltare il risultato».

C’è lucidità nelle parole di Simone Casu dopo il 5-3 con cui la San Sebastiano Ussana ha ceduto al Team Giorgione nella semifinale d’andata dei playoff nazionali di serie B. Una sfida intensa che interrompe l’imbattibilità casalinga dei bianco blu ma lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

L’avvio di gara sembrava aver indirizzato la serata nel verso giusto per l’Ussana, capace di passare subito in vantaggio con Curreli. Il Team Giorgione, però, ha confermato il proprio valore offensivo reagendo immediatamente e ribaltando la partita nel giro di pochi minuti fino al 3-1.

Nella ripresa gli ospiti hanno allungato ancora fino al 5-1, sfruttando alcune disattenzioni difensive dei padroni di casa. Quando la sfida sembrava chiusa, però, è arrivata la reazione d’orgoglio della San Sebastiano: Angelo Casu ha accorciato prima su calcio di rigore e poi su tiro libero, firmando il definitivo 5-3.

«Ci portiamo dietro il fatto di non aver mollato nonostante il passivo di quattro gol», ha concluso l’allenatore, guardando al ritorno con la consapevolezza dell’attuale percorso nei playoff e del passaggio del turno ottenuto prima con l’Itar Futsal e poi nel derby con l’Elmas.

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