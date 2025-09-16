L’omaggio della città a Nereide Rudas 

Nel centenario della nascita, Cagliari celebra Nereide Rudas. L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 19 al Teatro Carmen Melis di via Sant’Alenixedda, per una rappresentazione teatrale e il ricordo di chi ne ha condiviso il percorso umano, professionale e d'impegno civile.

È il Comune di Cagliari, con i contributi della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, a organizzare una serata commemorativa dedicata alla sua figura, al suo impegno civile, al suo straordinario contributo nel campo della psichiatria, della cultura e della società.

Medica, intellettuale, riformatrice, prima donna a dirigere un dipartimento di salute mentale in Italia, Nereide Rudas ha segnato profondamente il pensiero e la pratica della psichiatria in Sardegna e in Italia, promuovendo un’idea di cura fondata sulla dignità della persona e sulla responsabilità collettiva. Il suo sguardo era ampio, interdisciplinare, capace di coniugare scienza, letteratura, diritti e memoria.La serata – a ingresso libero – si aprirà con la rappresentazione teatrale del libro di Nereide Rudas “L’isola dei coralli” a cura dell’associazione culturale Tra Parola e Musica. Lo spettacolo “L’Isola dei Coralli di Nereide Rudas – Itinerari dell’Identità” sarà un concerto narrativo con la produzione di Casa di Suoni e Racconti e la drammaturgia di Andrea Congia, le voci di Elisa Zedda e Cristiana Cocco, la chitarra classica e synth di Andrea Congia, le danze di Rachele Montis e Martina Spiga e le video scenografie a cura di William Lenti e Walter Demuru. A seguire, un ricordo corale di amici, colleghi e figure che hanno condiviso con Rudas tratti significativi del suo percorso umano e professionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA