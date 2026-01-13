VaiOnline
Stampace.
14 gennaio 2026 alle 00:31

«Le feste per Sant’Efisio sempre più importanti, ma basta intromissioni» 

Da oggi via ai riti per l’anniversario del martirio Domani la processione e la messa con Baturi 

Iniziano oggi festeggiamenti in onore di Sant’Efisio. La chiesa di Stampace è pronta a celebrare, come da tradizione, l’anniversario del martirio. La vera e propria ricorrenza sarà domani con il “dies natali” per ricordare quando, il 15 gennaio del 303, il martire Efisio venne decapitato davanti al mare di Nora non prima di aver assicurato la sua perenne protezione alla città di Cagliari.

I riti partono già oggi, dalle ore 18, con l’inizio del novenario e la vestizione del simulacro. A seguire, alle 19, la messa presieduta da monsignor Mario Ledda. Domani invece ci sarà la consueta processione per le vie del quartiere stampacino.

Guardiania

Ad organizzare le celebrazioni sarà come sempre l’Arciconfraternita del Gonfalone. «Ci teniamo a sottolineare ancora una volta il forte legame millenario tra il Santo e il capoluogo», dice il presidente, Andrea Loi, «noi non siamo un semplice “comitato organizzatore” della festa o delle feste per Sant’Efisio, ma la “guardiania” di una fede, di una devozione e di un culto votivo da preservare intatto, integro e libero da qualsiasi tentativo di contaminazione esterna».

«Le feste in onore di Sant’Efisio stanno diventando una cosa sempre più grande», prosegue Loi, «e negli ultimi tempi ci sono state troppe intromissioni da parte di figure ed enti esterni. Non si deve superare il limite. Mi riferisco anche ai Comuni interessati o a chi scrive inesattezze pur di produrre qualcosa. C’è chi lavora correttamente e chi invece no».

Il programma

I festeggiamenti per l’anniversario del martirio di Sant’Efisio, dopo la vestizione e la messa di oggi, vedranno il clou nella giornata di domani con le messe delle 9 e delle 11 e la solenne processione che a partire dalle ore 18 porterà il simulacro del santo per le vie di Stampace. A seguire, alle 19, la messa che sarà celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.

Da venerdì fino a giovedì 22, il novenario proseguirà con la recita del rosario in programma tutti i giorni alle 19 nella chiesa di Sant’Efisio.

