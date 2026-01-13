Lavori sulla 131: divieti e restrizioni della carreggiata   

Si viaggerà ancora sulla strada complanare nel tratto della Statale 131, direzione Cagliari, oggetto dell’intervento di adeguamento in territorio di Nuraminis. È il senso dell’ordinanza emessa ieri dall’Anas, che proroga «fino al 28 febbraio 2026» un precedente atto del 25 luglio scorso (in scadenza al 15 gennaio) che regolava, e regola, la viabilità sulla Carlo Felice interessata dal cantiere dai chilometri 27 e 33,600. Nel dettaglio: chiuso, ancora, il tratto della carreggiata sud della 131 fra i chilometri 32,412 e 27,300 (e gli svincoli a raso per Villagreca e per Samatzai-Nuraminis, resta attiva, al chilometro 33,600, alle porte di Serrenti, la deviazione del traffico sulla complanare denominata R3, che si percorre per un paio di chilometri prima della nuova deviazione verso il nuovo tracciato in variante della 131 che si deve però abbandonare nuovamente al chilometro 27,500 dove ci si immette sulla nuova 4 corsie della 131.

Sempre in carreggiata sud resta aperto, al chilometro 27 circa, l’accesso alla complanare R1 (a senso unico in direzione Cagliari) che consente l'ingresso all'abitato di Nuraminis in via provvisoria, con divieto di transito ai mezzi pesanti al fine di impedire l'accesso degli stessi al centro urbano. (ig. pil.)

